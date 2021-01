Suhkruisside ligitõmbaja Anita Sibul paljastas, kus on kõige lihtsam endale rikas mees leida

“Üle ega ümber ei saa elegantsetest restoranidest, hotellidest ja baaridest, kus vabama õhustiku tõttu on ka soodsam keskkond uute tutvuste loomiseks. Lennujaamas on samuti kõik karvased ja sulelised ühte majja kokku sattunud – kes teab, keda sealt võib leida, eriti veel äriklassi lounge´is! Ja uskuge või mitte, mul on õnne olnud ka Tinderis. Muidugi on internetis tutvudes eriti oluline aru saada teise poole tagamaadest, kuid võimalus kohtuda kellegagi, kellega tänavapeal kokkupõrkamine oleks nullilähedase tõenäosusega, korvab kindlasti riski,” tõdeb Sibul.