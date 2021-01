Vahur Kersna väärtustab oma voodikaaslasi: nad väärivad enamat

Mart Juure ja Andrus Kivirähki raadiosaate "Rahva oma kaitse" kuulajad on märganud, et kingituste, mida fännid saatejuhtidele valvelauda toovad, "annetajana" on jäänud kõlama ka Vahur Kersna nimi. Kahe viieaastase kooikerhondje peremees saadab samuti koeraomanikest saatejuhtide kaudu nende lemmikutele omavalmistatud toitu. Vahuri menüüs koertele on olnud näiteks neli tundi ahjus hautatud part! Möödunud teisipäeval nautisid Andruse papillon Robin ja Mardi šnautser Rufus, aga muidugi ka Kersnate endi Charlotte ja Nofretete kiirel tulel vahukoores küpsetatud värsket vasikamaksa ökolillkapsaga.