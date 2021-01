Neeme Raud Larry Kingist: ta leidis, et intervjueerija ei pea olema staar, vaid intervjueeritav

"Larry King oli igaõhtune kohalolu enamuse inimeste kodudes, kes tundsid uudiste vastu huvi, kes tundis huvi selle uue telekanali vastu, mis hakkas kaheksakümnendate aastate lõpus - CNN. Larry King oli seal eetris igal õhtul kell üheksa. Ta oli nagu teie Gretega igal õhtul inimeste kodudes," ütles Neeme Raud Marko Reikopile.

Raud lisas, et Kingi intervjueerimisstiil oli üle maailma tuntud, sest telekanal CNN laienes üle kogu maailma. "Praktiliselt igas hotellis, kuhu sa läksid, Larry King oli seal sul vastas, kodune tuttav. Ta ei rünnanud kedagi, vaid tahtis, et inimesed räägiksid talle oma lugusid. Ta leidis, et intervjueerija ei pea olema see staar, vaid intervjueeritav. Tema lemmikküsimus oli "miks?" alati," rääkis Raud.

Raud selgitas natuke ka, miks Larry King nii kuulus oli. "Sest ta lasi inimestel rääkida. Teleajakirjanduses on palju intervjueerijaid, kes tahavad ise olla staarid, või esitavad küsimusi, mis on kolm-neli minutit pikad ja ootavad siis, et intervjueeritav ütleb "jah, see on kõik tõsi, te olete väga suure uurimistöö ära teinud"," lisas Raud.

Larry Kingil oli küll toimetaja, aga tema põhimõtteks jäi alati terve päev ajalehti lugeda, vaadata ringi ning läheb siis stuudiosse ja tahab sellest inimestest midagi teada saada. "Kõike ei ole vaja läbi uurida. Las inimene räägib enda lugu," ütles Raud.

USA on tiheda konkurentsiga igas valdkonnas ning ajakirjandus on üks nendest. Larry King suutis üle poole sajandi olla tipus, sest kõik tahtsid tema saatesse minna. Tal oli "pehme" intervjueerimisstiil ning inimesed teadsid, et neid tema saates ei rünnata.

"Ameerikas on väga palju teravaid intervjueerijaid, väga palju sellist teravust, sellist kohtumõistmist kaamera ees. Larry ei olnud kohtumõistja. Ta rõhutas seda ise ka, et ta ei olnud ajakirjanik, vaid meelelahutuse poole peal," rääkis Neeme Raud.