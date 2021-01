Marta Vaarik lapsepõlves toimunud seigast: see oli nõukogudeaegse inimese kadedus, mida ta perversselt elas välja 14-aastase lapse peal

Andrus Vaarik meenutas aega, mil tema tütar oli 16-aastane ning tegutses mitmes projektis näitlejana. See oli ka ainuke suund, kuhu Andrus oskas oma tütart suunata, sest tema ise oli teinud oma hobist elukutse. Näitlejat Martast ei saanud, vaid tegutseb hoopis kunstniku ning režissöörina. Tema värskemate saavutuste hulka kuulub video loomine nublu laulule "Universum", mis kandideerib muusikaauhinnale Soomes.

Marta leidis enda kutsumuse Eesti kunstiakadeemia kaudu, kuid tema esimene valik oli näitlejaamet ning lavakas. Ta proovis sinna mitmel korral sisse saada, aga see ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Marta usub, et põhjuseks oli allutamatus. "Neil on seal väike grupp inimesi, kes on pidevalt 24/7 koos. Ja kui seal on siis keegi, kes ei taha üldse alluda, siis see võib sisekliima ära rikkuda," rääkis ta.

Marta on alates kaheksa aastasest saati olnud näitleja ning vanemaks saades oligi see tema ainuke eesmärk. Kui siis aga tuli ühel hetkel sein ette ja talle öeldi, et näitlejat temast ei saa, pidi Marta tegema uue valiku. Ta loobus näitlejatööst ning keskendus lavakujundaja tööle.

Teekond sinna oli raske. Võtta vastu otsus minna ülikooli, kui juba keskkoolis oli raske, sest lõpetamiseks läks vaja õhtukoolis käia, nõudis palju sisemist jõudu. Nüüd on ta magistrikraadiga ning meenutades, kui pika teekonna ta oli selle saamiseks läbinud, paneb teda ennastki imestama.

Kui paljude jaoks algab haridustee lasteaiaga, siis Martaga nii ei olnud. Andruse sõnul oli Marta emal endal ebameeldivad mälestused kooliajast, mis on ka üks põhjusest, miks last lasteaeda ei pandud. Marta lisas, et ema ei käinud mitte ühelgi lastevanemate koosolekulgi.

Andrus rääkis, et talle endalegi ei meeldinud koolis käia, sest see oli ränk kohustus. Marta haaras sõnasabast kinni ja tunnistas, et selle ta saigi kodust kaasa - rõõmutu kooliskäimise.