"Fantastilise neliku" täht jättis naise ja kaks tütart maha, kuna armastus sai otsa

Ka ise näitleja ametit pidav Alice Evans avaldas uudise oma Twitteri lehel, öeldes, et ega Ioan lahkumise põhjuste kohta väga palju detaile ei jaganud, vaid selle, et mees ei armastada teda enam, vahendas The Sun.

"Kurvad uudised. Minu armastatud abikaasa/hingesugulane viimased 20 aastat on otsustanud pere juurest lahkuda, alustades uuest nädalast," kirjutas Alice.

"Mina ja meie väikesed tütred oleme väga segaduses ning kurvad. Meile ei ole antud muud põhjust, kui vaid, et ta ei armasta mind enam. Mul on nii kahju," lisas näitlejanna.

Alice ja Ioan kohtusid, kui nad üheskoos astusid üles filmis "102 dalmaatsia koera". Nad abiellusid 2007. aastal ja on vanemad 11-aastasele Ellale ning seitsme-aastasele Elsie'le.

Eelmisel aastal antud intervjuus tunnistas Ioan Gruffudd The Guardianile antud intervjuus, et tema abielu Alice'iga on viimased neli aastat olnud väga raske, kuna on erinevate projektide tõttu pidevalt lahus.