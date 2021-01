Getter Jaani hoiab ikka alles lemmikmuusiku fännisärki: kui sellel auke sees ei olnud, sai sellega ka väljas käidud

"Ükskõik, kui palju auke sellele pluusile veel juurde lisandub, on see pluus ikka mu kõige lemmikum ja mugavam pluus mida kodus kanda. Kunagi kui sellel auke ei olnud, siis sai ikka päris tihti väljas ka sellega käidud," avaldas Getter Instagramis.

"Ma soetasin selle Soomest, kui ma käisin esimest korda Rihanna kontserdil, see oli aastal 2013. Ma mäletan, et järjekord fänniriiete juurde oli super pikk, aga ma olin nõus ootama, et see pluus endale saada," väljendas Getter, kui suur Rihanna fänn ta ikkagi on.