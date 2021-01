Tõeline tähtede perekond! Uuel siseministril on kuulsast popstaarist sugulane

Siseminister ja laulja on sugulased

Siseminister Kristian Jaanil on väga lähedane sugulusside laulja Getter Jaaniga.

"Tõepoolest, Kristian Jaani on minu onu. Mul on tema üle väga hea meel ja soovin talle palju edu uuel ametipostil," tunneb Getter uhkust.

Et tema vend on parim võimalik uus siseminister, selles on veendunud Getteri isa, Eesti tuntumaid pulmakorraldajaid Virgo Jaani. "Parim vend, kes olla saab − kuulab alati vanema venna sõna, aga teeb niikuinii asju nii, nagu peab õigeks ja õiglaseks," sõnab Virgo kommentaariks.

Kaja Kallase vestlus pojaga

Kuigi Kaja Kallas on peaministri ametis olnud vaid mõned päevad, jõudis tema 10aastane poeg Sten väljendada ema uue töökoha üle pettumust. "Pojaga oli päev enne ametisse astumist väga kurb vestlus − ta küsis, kas nüüd on nii, et on ainult Kaja Kallas ja emmet ei olegi," rääkis värske valitsusjuht. Viimastel nädalatel pole Kaja saanud perega palju aega veeta, kuid ta kavatseb tasakaalu töö ja eraelu vahel siiski taasluua ja seda hoida.

Larry King usutles Marek Sadamat

Muusik ja laulja Marek Sadam postitas Insta­gramis USA legendaarse tele- ja raadioajakirjaniku Larry Kingi lahkumise päeval, 23. jaanuaril pildi endast koos Kingiga, allkirjaks "R.I.P. King". Marek meenutab, kuidas ta aastaid tagasi kohtus Larry Kingiga Los Angeleses muusikamessil MUSEXPO.

"Vestlesime muusika hetkeseisust ja Larry King oli vestluse juht," meenutab Marek Larry Kingi, kes lahkus 87aastasena. "Väga põhjalik inimene, ei teinud midagi ettevalmistuseta ja arvan, et üks oluline komponent oli ka tema oskus küsida, uudishimu ja elutahe."