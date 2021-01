SUUREKS TOEKS Taimo ütleb, et ei salli haletsust ja psühholoogist kaasa Vilja oskab talle pakkuda just parajat hingepidet. Ühtlasi püüavad nad elada nii tavapäraselt kui võimalik.

Tunnustatud laulja ja pedagoog Taimo Toomast on aastaid põdenud keerulist kopsuhaigust, mis on eriti kurnav sügistalvisel perioodil. Hormoonravi on muutnud mehe nägu ja koroonasse nakatumine võib saada talle saatuslikuks.