Maarja Nuut elust Indias: kõik võttis järsu pöörde, käisin turu peal ostmas siidist salle ja hõbedast sõrmuseid

Selle aja jooksul tutvus Nuut ühe mehega, kes temasse armus. Mu sõber oli juba päris soliidses vanuses, ma arvan, et kuskil ligi 30-aastane ja kui sa Indias ei ole selles vanuses veel abiellunud, siis on ikkagi viimane aeg. Ühel hetkel hakati ilmselt hauduma plaani, et kui on tulnud kena tütarlaps Euroopast, siis miks sa siis naist omale ei võta," meenutas Nuut ja lisas, et sealsest elukohast lahkus ta suure riiuga, sest mõisteti, et Nuudil endal abiellumise soovi ei ole.