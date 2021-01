Näitleja Liisa Pulk munaga pea pesemisest: läksin õhtul teatrisse ja juuksur vaatas, mis omlett mul peas on

"Kusjuures praegusel ajal on tore trolliga sõita, sest tõmbad maski pähe ja kedagi ei huvita, et sa seal trollis oled. Muidu on tüütu trollis käia," lisas Kalle.

Liisa Pulk ei tohtinud kuu aega midagi uut osta. "Kui midagi oli vaja, siis pidime parandama, ise tegema, vahetama, äärmisel juhul ostma kasutatuna. See ei puudutanud toitu, aga kodukeemiat ja kehakeemiat ehk kõike, mida paneme keha peale. Toitu me võisime osta," rääkis Liisa Pulk.

Näitlejannal oli väga lõbus lugu seoses munaga pea pesemisest. "Selle muna ma panin pähe ja väga mõnus oli ja toitev ja pesin selle ära, aga siis tuli välja, et ma olin läinud liiga sooja veega duši alla, nii et ma läksin õhtul teatrisse grimmi ja juuksur vaatas, et mis omlett mul peas on," meenutas Pulk.