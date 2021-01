Hannes Hermaküla libakonto ohvriks langenuna: nüüd tehti sotsiaalmeediakonto mulle ise

"Pole kunagi ühtegi sotsiaalmeedia kontot teinud, aga nüüd tehti mulle ise," ütles Hermaküla "Ringvaates" ja nentis, et olukord teeb vihaseks küll," märgib reporter ning ütleb, et võltskontost sai ta vihje umbes nädal aega tagasi.

Kelmi potentsiaalsed kliendid on mingil viisil saanud ka Hermaküla telefoninumbri ning mees saab tihti kõnesid küsimustega, kas see või teine toode ikka korralik on ja töötab. "Just tund aega enne saadet sain kõne, kas see Samsung töötab hästi."