Peagi saavad muusikahuvilised kuulata elavat muusikat Talvejazz 2021 kontsertidel

Prantsuse kitarristi ja helilooja David Chevallier Trio koos meie noore jazzitalendi Anett Tammega esitavad lugusid „Ophelia lauluraamatust“. Rahvusvahelise haardega Eesti pianist Holger Marjamaa on kontserdi partneriks valinud prantsuse bassisti Hadrien Feraud, kes on esinenud ja salvestanud kümnete maailma jazzitippudega. Talvejazzile paneb punkti New Wind Jazz Orchestra uue kavaga „Uued loojad, uued tuuled“ — fookuses on Talvejazzi kontserdiks valminud kümne helilooja uued teosed.