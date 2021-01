KUULA | Lapsi mitte sooviv Nika Kalantar: abort peaks olema inimõigus!

Taskuhäälingu "Perspektiiv" neljanda episoodi külaliseks oli Nika Kalantar, kes on põhimõttekindel ning teadlik naisterahvas ning kes on otsustanud, et tema lapsi saada ei taha. Lisaks paneb ta paljudele teistele, kes lapse saamisele mõtlevad, südamele, et nad selle hoolikalt läbi mõtleksid ning arvestaksid ka kurva stsenaariumiga.