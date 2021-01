Trummar Dave Grohli meenutus lapsepõlvest: kujutasin ette, et sõdur tuleb ja laseb mind selga

"Ma nägin unes taevas olevad rakette ning sõdureid enda tagaaias. Ma mäletan selgelt unenägu, kus ma seisin tagaaias ja märkasin sõdurit puu tagant ilmumas, ja kui ma siis pöörasin end ringi, et magamistuppa põgeneda, ta tulistas mind selga," meenutas endine Nirvana trummar.

"Nii et üleskasvades kujutasin ma tihti ette, et sõda hakkab pihta ning et ma suren 11 või 12-aastaselt," sõnas Dave Grohl.