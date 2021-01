Eesti Muusikaauhinnad 2021: panus Eesti Muusikasse auhinna saajaks on ansambel Ruja

Sel aastal 50. loomisaastat tähistav Ruja on ansambel, kelle panus Eesti muusikasse on mitmele põlvkonnale üheselt mõistetav. Laulud “Nii vaikseks kõik on jäänud”, “Eesti muld ja Eesti süda”, “Teisel pool vett”, “Must ronk” on ainult mõned Ruja hittlugudest, mida rahvas une pealt ära tunneb. Bänd alustas tegevust 1971. aastal Rein Rannapi eestvedamisel. Pea kõikides Ruja lauludes on solistiks armastatud ja varalahkunud Urmas Alender. Ehkki bändiliikmed on aastakümnete jooksul mitmeid kordi vahetunud, on Ruja alati jäänud. Ansamblisse on kuulunud muusikud Urmas Alender, Jaanus Nõgisto, Rein Rannap, Jaan Karp, Tiit Haagma, Andrus Vaht, Toomas Veenre, Andres Põldroo, Margus Kappel, Ivo Varts, Priit Kuulberg, Igor Garšnek, Toomas Rull, S.P. Gulliver, Nevil Blumberg, Rein Joasoo ja Raul Sepper.