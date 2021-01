Olete varem midagi sellist näinud? Taavi Kotkale tehti ülinutikas sünnipäevakink

"Meil on, jah, uus koduloom. Viimsi poisid teevad selliseid oma kodu garaažis ehk siis igati põnev. Innovatsioon on nii nõutud, et ei jõuta tellimusi täita," tunneb ka Viimsi valla volikogu esimehe ametit pidav Taavi oma kodukandi edulugude üle uhkust.

Praegusel koroonaviiruse levimise ajal on kontakti- ja suhtlusvaba nutikas postkast eriti hädatarvilik. "Olin ise ka üllatunud, et nutipostkasti mahutavus on nii suur, kogu toidukraam ehk viis Selveri toidukotti mahtus ära," seletab Taavi. "Samuti võib sinna pakke jätta ka toidukuller. Postkastil on kolm tsooni. Kui pakk on pandud kasti ja luuk suletud, siis konkreetne tsoon lukustub ja mulle tuleb SMS-sõnum, et pakk on kohal."