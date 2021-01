Puhkusereisile põrutanud Eesti suunamudijat ei tahetud lennukile lasta: ma nutsin nagu hull!

Probleem peitus Sibula sõnul selles, et kuigi ta käis koroonatesti enne reisi andmas ja sai negatiivse vastuse, siis polnud tulemuse sertifikaadile märgitud, kas tegemist oli PCR-testiga, mida võetakse ninaneelust.

"Ma nutsin lennujaamas nagu hull! Mu sõbrad hakkasid juba hotellibroneeringut tühistama ja nii, aga ma ütlesin neile, et nii ei saa," kirjeldab Sibul olukorda oma Instagrami lehel. Segaduses suunamudija lootis abi saada ministeeriumitest ja riigikogust ning helistas läbi ka kliinkuid, kuid keegi ei saanud teda aidata.

Sibul kirjeldas, kuidas tal oli jäänud vaid viimane telefoninumber, kust oli lootus abi saada. Kuigi ka sealt öeldi alguses, et probleemile pole lahendust, siis liinile tulnud teine inimene teatas Sibulale, et ta vaataks oma emailile, kuhu olid saadetud vajalikud dokumendid. "Ma jooksin väravasse, hüüdsin, et nad veel ei sulgeks ja nad lasid mind lennukisse!"