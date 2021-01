Kes oleks seda oodanud? Elulooraamat paljastas, milline on kuninganna Elizabeth ll tegelikult

Kuninglik ekspert Sally Bedell Smith avalikustas, et eraelus on kuninganna palju elavam kui avalikkuse ees. Tema kirjutatud raamatus räägivad mitmed monarhile lähedased allikad, kuidas kuninganna on tõelisel naljaka iseloomuga. "Sa kuuled tema naeru kõikjal suures majas. Tal on võimas naer," kirjeldas üks allikas.

Üks allikas toob raamatus näite, kuidas Elizabeth ll nägi iseend telekas ja ütles: "Oh, seal on minu preili Põssanägu". "Tal on oskus ajada ka end naerma," selgitab Smith.

Fotograaf Barry Jeffrey meenutas, kuidas 2012. aastal käis ta kuningannast pilte tegemas. Kuigi algselt olid kavas ainult tõsised paraadfotod, siis sessiooni lõpus teatas Elizabeth, et fotograaf jätkaks pildistamist ja kuninganna hakkas võtma igasuguseid lõbusaid poose. "Barry ja mina tundsime, et me näeme midagi erakordset. Hetke, mis ei kordu enam kunagi," meenutas disainer ja kuninganna lähedane sõber Angela Kelly.