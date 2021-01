Liis Lemsalu hoiatab eriti salakavala pettusskeemi eest: see ei ole okei!

Lauljatar on jaganud oma Instgramis kuvatõmmiseid sellest, kuidas võltskonto on lisanud inimesi endale sõbraks ning seejärel alustanud nendega sõbralikult juttu. Pärast viisakuste vahetamist teatab pettur, et teine osapool on võitnud 1000 eurot.

Kuid selleks, et raha kätte saada tuleb registreerida oma andmed petturi poolt antud lingi kaudu. Kuvatõmmisest on näha, et üks Liisi fänn on läinud ka petturi õnge ja küsib võltskonto haldajalt veel üle, kuidas võidetud summa temani jõuab.

Kuna võltskonto haldaja räägib fännidega individuaalselt ning lubab isegi nendega hiljem kohtuda, siis on Liisi postitatud kuvatõmmistest näha, et õnge läinud fännid just seetõttu võltskontot usaldavad.