Tohoh! Paris Hilton läbib laste saamiseks moodsa protseduuri: "Nii saan kaksikud valida!"

39-aastane seltskonnastaar ütles teisipäeval Mara podcastis "The Trend Reporterile", et tema üks parimaid sõpru 40-aastane Kim Kardashian tutvustas talle üht huvitatavat rasesdumisviisi.

"Kim oli inimene, kes mulle seda tutvustas. Ma ei teadnud algul sellest mitte midagi, kuid nüüd mul on hea meel, et ta andis mulle nõu ja tutvustas mind vajaliku arstiga," ütles Hilton.

"Me teeme IVF-i, et saaksin valida, milliseid kaksikuid soovin," märgib ta.

Kuulsa hotelliketi pärijana tunnista ta, et munarakkude protseduur oli keeruline ja selgitas, et peab taolise meetodi läbima veel paar korda. "Olen juba läbinud munarakkude väljavõtmise protseduuri. See oli karm, kuid teadsin, et kõik on seda väärt. Praeguseks olen seda teinud paar korda," lisab Hilton.

"Carter on lihtsalt minu unistuste armastus... Ta on 100 protsenti inimene, keda ma tahan. Me räägime kogu aeg pulmade planeerimisest ning oma tulevaste beebide nimedest ja kõigest muust. Olla koos partneriga, kes on lihtsalt nii toetav ning ja jätav tunde, et ma olen printsess, polegi nii halb tunne," lausub Paris.

"Niisiis, mul on väga hea meel lihtsalt oma eluga edasi liikuda ja lõpuks on mul nagu tõeline elu. Pere ja laste saamine annab kõigele täiesti uue tähenduse. Ma ei ole seda tunnet siiani veel kogenud, sest ma ei ole tundnud, et keegi oleks mu armastust väärinud, aga nüüd leidsin lõpuks inimese, kellega ma sobin."