Victoria ja David Beckhami kolmas laps Cruz Beckham käib ema jälgedes

Tema ja ta õed-vennad on sõbrad popstaaridega nagu Justin Bieber ja Elton John. Elton on lausi Cruzi vanema venna Brooklyni ristiisa. Niisamuti on Cruzy teine vend Romeo Beckham hea sõber HRVY-ga.

Cruz avaldas 2016. aastal 11-aastaselt singli pealkirjaga "If Every Day Was Christmas". Juhul, kui Cruzist peaks tõesti muusik saama, hakkab ta sammuma oma 46-aastase ema Victoria jälgedes, kes sai kuulsaks Spice Girlsi viienda liikmena. Victoria nautis popgrupiga ülemaailmset edu, müües maailmas 85 miljonit plaati.