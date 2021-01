Legendaarne näitleja Cloris Leachman suri 94-aastaselt

Legendaarne näitlejanna, kes on Oscari-võitja ja üheksakordne Emmy-võitja suri kolmapäeval, 27. jaanuaril Californias Encinitases oma kodus kinnitas Page Six. Ta suri loomulikku surma.

"Mul on olnud privileeg töötada Cloris Leachmani, meie aja ühe kartmatuma näitlejannaga," ütles tema kauaaegne mänedžer Juliet Green avalduses Page Sixile. "Kedagi sellist nagu Cloris on raske leida. Ühe pilguga oli tal võime murda vaataja süda või ajada naerma, kuni pisarad voolama hakkasid. Kunagi ei teadnud, mida Cloris öelda või teha kavatses ja see ettearvamatu omadus oli osa tema võrratuist võlust. "