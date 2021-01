Phil Collinsi eksnaine müüb kuulsa muusiku eksklusiivseid plaate ja kogumikke olematu hinnaga

Eelmisel aastal kaebas 69-aastane Phil Collins oma eksnaise kohtusse, et ta lahkuks koos oma uue kaaslase Thomas Batesiga mehe Miami valdustest. Oktoobris nõustus Cevey lahkuma 40 miljoni dollari väärtuselisest majas 21. jaanuariks. Nüüd, kui eksnaine on välja kolinud pani ta Kodneri galerii kaudu oksjonile hulga esemeid.

Muuhulgas on seal Robert Plasti filmi "The Principle of Momentsi" kuldplaat, mis kuulub Collinsile. Eksnaine müüb seda kõigest 100 dollariga. Ka Phil Collinsi "Assorted Phil Collins Awardsi" müüb naine 100 dollari eest.