Projekt paljastas, et Rozova on Putini lähedase sõbranna Svetlana Krivonogihi tütar, kelle salajaseks isaks ongi riigipea ise. Kuulujuttudele valab õli tulle ka fakt, et Rozova ei paljasta oma nägu internetis, vaid varjab end maskide, prillide või oma juustega.

Siiski ei takista kuulujutud, et tegemist on Putini lapsega, Rozovat tegemast paljastavaid fotosid. Pärast Projekti artiklit on neiu postitanud mitu fotot, kus tema keha katab vaid lilla käekott.