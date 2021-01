Carlos Ukareda Ed Sheeraniga kooslaulmisest: see oli mõnes mõttes naljakas ja uskumatu lugu

Tänases Star FM-is käiski külas Carlos, kes meenutas, kuidas see kõik ikkagi juhtus. "Kuidas on läinud pärast duetti Ed Sheeraniga?" uurib üks Star FM-i saatejuhtidest. "Väga hästi. See on olnud ikka täesti fantastiline. NIi palju on tulnud pakkumisi ja kirju üle maailma," ei hoia Carlos tagasi, öeldes et ta ei tee nalja. Nimelt on talle kirjutatud nii LAst kui ka Belgiast. Muuhulgas on ta sotsiaalmeedia jälgijate arv jõudsalt kasvanud.

Carlos meenutab ka seda, mismoodi taoline võimalus talle avanes: "See oli mõnes mõttes naljakas ja uskumatu lugu. Oli täiesti tavaline päev ning mu ema märkas, et Ed Sheeran on pannud TikToki postituse, kus ta palub oma jälgijatel TikToki teha koos temaga. Mõtlesin, et okei teen siis, aga ma ei oodanud, et see niimoodi lendu läheb. Panin selle video üles ja läksin pärast seda taliujumist tegema. Tulin koju tagasi ja hakkasin üht teist videot tegema, kui järsku poole video pealt hakkas tohutult palju teateid tulema ning sain aru, et Ed oli enda sotsiaalmeediasse meie ühise dueti postitanud.

Muuhulgas avaldas Carlos hiljuti ka uhiuue singli nimega "Miracle". Muusika ja sõnade autor on Ukareda ise, loo produtseeris Vahur Valgmaa.

“Laul räägib tundest, kui armastatu alati, kõigest hoolimata ja igas olukorras ikka imelisena tundub. Heas ja halvas, rõõmus ja kurbuses. Isegi riius olles.” kirjeldab Carlos.

Ka käesoleval aastal Eesti Laulu 12 poolfinalisti hulka valitud produtsent Vahur Valgmaa sõnul oli koostöö Carlosega ladus: “Kuna tegemist on väga hea ja inspireeriva looga kulges produtseerimisprotsess ladusalt. Kandev roll on siin vokaalil. Carlosel on Eestis pigem haruldane kõrge tämber ja väga hea võime oma häält kontrollida.”

