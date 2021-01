VÕRDLE | Iluoperatsioon läks untsu? Demi Moore šokeeris moelaval uue näoga

Kuigi algselt võis tunduda, et tegemist oli lihtsalt halva meigiga ning põskede ülekontuurimisega, siis lähemal vaatamisel on näha, et Moore on lasknud oma põski defineerida ning seetõttu on muutunud terve tema nägu.

Näitlejatari uus välimus on tekitanud sotsiaalmeedias furoori, sest sadade kasutajate arvates on Moore oma näo lõplikult ära rikkunud ning noorenemise asemel on staar hoopis muutusega vananenud.

Ka varasemalt on ringelnud kuulutud, et Moore on lasknud end mitmel korral ilukirurgide juures muuta. Väidetavalt läbis ta kõige suurema muutuse 2003. aastal, kui ta sai rolli "Charlie Inglite" uusversiooni teises filmis. Toona eitas näitlejatar, et ta on kulutanud lausa veerand miljonit USA dollarit oma muutmise peale.

Demi varem:





Demi nüüd: