FOTOD | See on küll üllatus! Lauljatar Halsey on rase

Väidetavalt on lapse isaks Halsey (26) stsenaristist peigmees Alev Aydin (37), kellega lauljatar on koos olnud sügisest saadik. Seetõttu on alust arvata, et paar jäi beebiootele suhte alguses.

Varasemalt on Halsey avameelselt rääkinud, et ta on oma karjääri jooksul juba korra beebiootele jäänud. "Olin kontserdituuril ja sain teada, et olen rase. Enne kui jõudsin sotti saada, mida see minu ja mu tuleviku jaoks tähendab, tabas mind keset esinemist raseduse katkemine," meenutas lauljatar ühes intervjuus.