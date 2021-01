"Kallid kalorid" teine episood avaldas esimese rivaalitseva paari: ta vingub natukene liiga palju

Teine päev algas osalejate jaoks raskelt, eriti nende jaoks, kes olid kella kaheni üleval ning jõid. Kuigi kaks kurikuulsat külmikut olid peaaegu tühjaks söödud ja joodud, siis oli hommikul kõht tühi kõigil. Aga selle asemel, et midagi rammust või turgutavat süüa, anti kaheksale osaleja võimalus juua sellerimahla.

Tegu oli, nagu paljud teavad, väga halva lõhna ja maitselise mahlaga, mis ei läinud osalejatel kergelt alla. Seda joodi hirmust, et äkki see jääbi nende päeva ainukeseks söögikorraks. Mahla proovis ka saatejuht Erik Orgu ise ja ka tema pidi tunnistama, et mahla ei ole talle meeltmööda.

Sellerimahla pakkumine oli eesmärgiga näidata, et kuigi tegu on tervisliku joogiga, siis on see ka ülemaailmne trend, mida paljud praktiseerivad, lootuses, et tegu on imelise kaalulangetusmeetodiga. Orgu kinnitas, et alati nii see pole ja iga trend on loodud mingi kasu saamise eesmärgil. Ja see kasu pole tihti hea tervis.

