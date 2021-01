FOTOD | Botoxiga liiale läinud? Kate Moss näitas uut välimust

Oma 18-aastaase tütre Lila Grace'i kõrval lavale astunud Kate jäi fotodele pinges ja kortsuvaba nahaga. Värsketelt fotodelt pole aru saada, kas Moss on liiale läinud botoxiga või on ta suisa ilukirurgi noa all käinud.

Mossi nägu polnud ainus probleem mitmete moegurude jaoks, vaid furoori on tekitanud ka fakt, et modelli tütar Lila sai Fendi šoul lavale. Nimelt on mitmed eksperdid väitnud, et 18-aastases neius pole modellimaterjali ning ta saab tähtsaid tööotsi tänu oma emale.