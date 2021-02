SUUR ÜLEVAADE | Kes pelgab minevikku, kes põgenes Eestist, kes teeb oma asja. Loe, mis on saanud Kroonika skandaalsetest kaanestaaridest

Teen Helle Tarmetile Messengeris videokõne, kui ta on just lõpetanud pühapäevase brantši, mille valmistas tema abikaasa, omaaegne Prantsusmaa presidendipalee peakelner Norbert Demont. "Iga naise unistus! Ma ei pea ise üldse süüa tegema, abikaasa hoolitseb mu eest!" õhkab Helle rahulolevalt. Ta kannab kaitseks ereda päikese eest nokamütsi ja päikeseprille. Huuled on värvitud roosaks. Helle näeb nooruslik ja reibas välja ning on väga jutukas. Ta ütleb, et tunneb end 40–45aastasena, ja lubab vanuseks kirja panna 32+32.

Loe edasi, mis on tänaseks saanud kunagistest skandaalsetest meelelahutuskangelastest nagu Kristina Bellanova, Seksi-Kristi, ansambel Push Up laulja Margit Margusson, Pornokunn Aivar Palumäe, tõsielustaar Farmi-Gabriel jt.