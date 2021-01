Täiesti uues rollis! Maianist saab saatejuht eriti ägedale ja uuele projektile

Maiani sõnul räägib tema juhitud podcasti-sari eri vanuses ja taustaga inimeste suhtest alkoholiga, et luua vaatajatele võimalikult laiaspektriline ülevaade alkoholi tarbimisest ning kaasuvatest ohtudest: “Teemad, mida käsitleme, on kindlasti suunitletud täiskasvanutele, kuid arvan, et ka hilises noorukieas olevad võiksid seda kuulata, sest see ehk annab ennatlikult mõne hea nõuande või terviklikuma perspektiivi situatsioonidest, kust selles vanuses ennast leida võib.”

Septembris sai Maian 20-aastaseks ning avaldas tunnustust perele, kes aitas tal ka suitsust loobuda. "Sott tänulik oma pere eest ja kõigi eest, kes siiani mu elus on ja minuga tulest ja veest nende 20 aasta jooksul läbi käinud. Tänase päevaga ühtlasi 133 päeva täiesti sober [kaine - toim] olnud. Never been happier [pole kunagi õnnelikum olnud], täitsa ausalt kohe. Olen 20 aastaga kukkunud, õppinud, võitnud ja kaotanud, arenenud ja vahel ka regresseerunud, that’s life [see on elu]. Iga päev näen endaga vaeva ja tänan kõiki, kes on mulle teekonnal iseendaga sooje sõnu kaasa öelnud, et ma ikka kõrgemale ja kaugemale lendaksin. Elu on naiss [ilus] ja ma tänan kõiki nende soojade soovide eest," sõnas Maian.