Ansambli Vanemõde kaubamärgitülis sai kohtuotsus tehtud

Maakohtus võitnud Vanemõe liikmeid Veljo Vingissari, Jüri Roosat ja Freddy Tomingat esindanud advokaadibüroo TGS Baltic advokaadi Silvia Urgase sõnul on tegu olulise küsimusega Eesti muusikatööstusele. „Sisuliselt leidis maakohus, et sõpruskonnas tekkinud punkbändi ühel liikmel ei ole teistest suuremaid õiguseid ansambli nimele.“

Lisaks leidis maakohus, et arvestades ansambli aktiivset tegutsemist kaheksakümnendatel, on sõnamärk Vanemõde üldtuntud kaubamärgiks. Maakohtu järeldus annab mõtteainest ka mitmetele teistele Eesti tuntud muusikakollektiividele, kelle ansamblinimed võivad kohtu tõlgenduse kohaselt olla kaitstud üldtuntud kaubamärgina. Samas leidis maakohus, et õigus kollektiivi nimele ei kuulu vaid ühele ansambliliikmele, eriti arvestades, et Vanemõde oli sõpruskonnas sündinud punkbänd. Seega kuuluvad Vanemõe liikmetele võrdsed õigused.