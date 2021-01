Pluuto Eesti Laulu poolfinaali pääsemisest: ma just lamasin voodis ja siis tuli Facebooki märguanne...

"See lugu valmis meil Andreiga lihtsalt nii, et käisime kolm korda stuudios ja tegime mingi laulu, mis algse idee järgi pidi minema tema Youtube'i kanalile poohuumoriga. Me läksime sööma ja üks hetk Andrei ütles, et kuule äkki saadame Eesti Laulule. Ma ütlesin, et kuule, saadame, niikuinii midagi ei juhtu," rääkis Pluuto ja lisas, et muidu ta ise eriti Eesti Lauluga seonduvat jälginud ei ole.