Superhitiga “Cola” tuntust kogunud Inglise produtsent Elderbrook esineb detsembrikuus Tallinnas

Sõltumata ruumi suurusest, olenemata vokaali kõlast ja takti kiirusest, on Elderbrooki jaoks kõige olulisem tähendusrikka sideme loomine. Artisti jaoks, kes ei sobitu moodsas elektroonilises maailmas täpselt ühte ega teise kasti, on just tugev side kõige alus. Elderbrooki saatis 2017. aasta edu, kui ta andis koos Camelphat’iga välja loo nimega “Cola”, millest sai ülemaailmne superhitt ning on tänaseks üksnes Spotify platvormil kogunud üle 190 miljoni kuulamise. Lugu teenis artistile ka Grammy ja Ivor Novello auhindade nominatsioonid, koos esikoha positsiooniga tantsumuusika edetabelites.

Koostöö mainekate produtsentidega nagu Camelphat, Diplo, Black Coffee, Rudimental ja Martin Garrix, on taganud andekale muusikule rahvusvahelise tuntuse nii multi-instrumentalisti, produtsendi kui laulja ja laulukirjutajana. Üheks silmapaistvamaks projektiks võib pidada Elderbrooki ja Rudimentali ühist teost “SOMETHING ABOUT YOU”, millele on kogunenud digiplatvormidel enam kui 50 miljonit kuulamist ja 18 miljonit muusikavideo vaatamist. Samuti võib tähelepanuväärse palana välja tuua eduka singli "NUMB”. “Mulle meeldib mitmesugune muusika, popist kuni põrandaaluse elektroonilise teknoni. Ma ei sooviks ennast mingil moel limiteerida,” räägib Elderbrook oma loomingu taustast.

Elderbrook avaldas möödunud sügisel intiimse debüütalbumi “WHY DO WE SHAKE IN THE COLD?” koos Suurbritannia ja Euroopa tuuri uudisega, mille kuupäevade hulka kuulub ka kontsert Tallinnas, Fotografiskas. Omanäoline debüütplaat keerleb ümber keeruka identiteedi, emotsioonide ja inimsuhete temaatika, esitledes Elderbrooki elektroonilises ruumis tegutseva unikaalse artistina, kelle looming on kui emotsionaalne ja meeliülendav rännak, millele on peenelt juurde põimitud storytelling elemente.