Reedel oma debüütalbumi "calzone" vinüülplaadina üllitav Pitsa on tegutsenud septembrist ja kuna esineda on olnud artistidel peaaegu võimatu, on nad esialgu vallutanud oma muusikaga raadio-, neti- ja videokanalid. kohver ja boipepperoni kirjutavad endi artisti­nimesid järjekindlalt väikese algustähega ja vähemalt üks neist, kohver (32), haaraks kahe käega peast, kui näeks must valgel ilmumas oma kodanikunime. Reketi nime taha peitub aga teadaolevalt Tom-Olaf Urb (35) ja gümnasist boipepperoni pärisnimi on Frederik Mustonen (17).