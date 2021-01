Vastabiellunud "Rannavalve" staari Pamela Andersoni süüdistatakse viieliikmelise pere lõhkumises

See-eest selgub, et Andersoni uus mees Dan oli viimased aastad koos elanud oma eelmise naisega, kellega neil oli kaks last. Petetud naine väidab, et ta ei teadnud Pamela ja Dani vahelisest armastusest midagi, enne kui oli sellest lugenud internetist.

Eelmine naine tunnistab, et Pamela ja Dan said lähedasemakse eelmise aasta alguses ning juuni lõpuks kolis Dan välja nende ühisest kodust Pamela juurde.

"Otsustasin sõna sekka öelda, kuna tahan, et inimesed teaksid, et minu peaaegu viieaastane suhe koos kolme lapsega lõppes afääri Pami ja Dani afääri tõttu," märgib Dani eksnaine.

"On kurb, et inimesed rõõmustavad nende üle, kui selle taga on taoline petmine," lisas ta. "See ei olnud romantika, mis juhtus üleöö. Enne kui see kõik juhtus, töötas ta temaga üle kuue kuu.