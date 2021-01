Evelin Samuel-Randvere abielust 15 aastat noorema mehega: Johan näeb mind kõigi mu vigadega ja rohkem kui mina ise

"Seda ei saa päriselt sõnadesse panna, aga elu jooksul olen ma mitu korda umbe ära armunud, ka Johanisse olin väga-väga armunud, aga armumine on kahedimensiooniline, ent armastus kolme-, nelja- või isegi viiedimensiooniline. Johan näeb mind kõigi mu vigadega ja rohkem kui mina ise. Ta näeb õudust, mis mulle hommikul peeglist vastu vaatab, või seda, kui ma lähen vormist välja, nagu juhtus pärast Anna Martat – aga siis läheb ta solidaarselt koos minuga vormist välja," ütleb Evelin.

"Mulle väga meeldib, et Johan on sama kirglik kui mina ja et meil ei jää omavahel midagi vinduma," lisab ta.