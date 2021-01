Kaire Vilgats Eesti Muusikaauhindade saate helipraagist: ei ole mõtet võtta enda kanda midagi, mis ei ole üldse minu kanda

Gala alguses saadet tabanud helipraagist kuulsid Kaire ja Dagmar veidi hiljem. „Ärevaks see ei teinud, sest ei ole mõtet võtta enda kanda midagi, mis ei ole üldse minu kanda. Saime juhtunust nii hilja teada ja kui hakata stressama, ei muuda see suurt midagi. Oli, siis oli. Loomulikult kahju, et nii juhtus ja loodan, et kuskil saab seda täispikkuses uuesti vaadata,“ räägib Kaire.