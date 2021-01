Urmas E. Liiv "Duubli" saatejuhtidele Taavi Libe ja Jürgen Pärnsalule: teie, poisid, lähete pausile!

Kindel on aga see, et vaatajat ootab muusika, tants ja trall ning mitmed vahvad üllatused.

„Duubel: Õhtune vahetus“ avanädala juhid Synne Valtri ja Kalle Sepp on uueks ettevõtmiseks juba valmis ning põnevil, sest kuigi nad mõlemad on olnud TV3 „Rahvabändi“ saatejuhid, siis otsesaate juhtimine seisab nüüd alles ees. „Väljakutse teeb põnevaks see, et ma pole kunagi otsesaadet juhtinud,“ märgib Kalle Sepp. „Jah, põnev on see, et eksimise ruumi just palju pole, sest minulgi puudub otsesaate juhtimise kogemus, kuid eks kunagi on kõige jaoks esimene kord,“ lisab Synne Valtri.