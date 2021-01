Marilyn Kerro suhtest Aleksandr Šepsiga: see ei olnud tegelikult selline muinasjutt nagu kõik arvasid

Ma ei kahetse midagi, mis on olnud. Aga praegu tundsin ennast tõesti paremini, et sain selle välja öelda, sest see on mul koguaeg sees olnud. Kordan, see ei olnud tegelikult selline muinasjutt nagu kõik arvasid. Ma lõin oma peas selle suure muinasjutu oma lootustega. Me olime hingesugulased, aga see teekond sai läbi.