Martin Repinski kihlatu unistab duetist Ott Leplandiga

Jekaterina ammune unistus on aga saada lauljaks ning nüüd on ta võtnud selle teekonna ette. Ta täiendab end WAF laulukoolis ja unistab duetist Ott Leplandiga. Tulevikus tahab ka albumi välja anda ja teha muusikavideoid. Jekaterina kasutab artistina pseudonüümi Katya Alis.

Juures on tema esimene singel "Lips on You", mille on kirjutanud väga populaarne Venemaa autor Matvey Emerson.