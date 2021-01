Telenägu Heelia Sillamaa ostis kallimaga koos kodu: ma olen nii elevil!

"Ma olen nii elevil, et ma kolmandat vihjet ei jõudnudki teha. Ja me hakkame seda korterit nüüd nullist renoveerima. Ma kirjutan varsti juba kõigest lähemalt, aga ma ei suutnud seda uudist ainult endale hoida ja pidin kohe teiega jaama," teatas Heelia oma instagrami-storides.

Heelia sai emaks 13. novembril 2020. aastal. Vastne ilmakodanik sai nimeks Paul. "Nimi oli meil juba ammu kokku lepitud, mulle lihtsalt väga meeldib see nimi ja elukaaslasel on sellega ka isiklik seos, nii et sobis ideaalselt," ütles Heelia Õhtulehele.