Aasta nais- ja popartist Anett: kõik tuli nii ootamatult, et võttis korraks käed värisema ja kiskus pisara silma

"Olen debüütalbumiga "Morning After" aasta aega tegelenud, palju vaeva näinud ja selline tunnustus on väga tähendusrikas. Mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes me plaadi kallal töötasime," ütleb Anett , kes pälvis neljapäeval muusikaauhindade jagamisel aasta nais- ja popartisti tiitli.