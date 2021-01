KLÕPS | "Sõprade" täht Jennifer Aniston jagas pilti Eesti presidendist

"Samal ajal, kui maailma tähelepanu on hajutatud nende poolt, kes on muutuste vastu ... on muutus juba toimunud," kirjutas ta piltide juurde.

Kuigi selline äramärkimine on loomulikult tore, siis ei ole Aniston ilmselt kursis, et alates teisipäevast, kui uus valitsus ametisse astus, on Eesti esimene riik maailmas, millel on naispresident ja naispeaminister.