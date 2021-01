Maestro Rein Rannap Ruja loomisest: bändi kokkupanemisega oli parajalt tegemist

Rannap sõnas ka, et Arderil on oma versioon sellest, kuidas sõnad sündisid. Paljud soovisid temalt sõnu ja ühel hetkel oli ta paljudele "võlgu". Siis ta lõpetas kahe või kolme ajal pidutsemise, kirjutas sõnad kuuele laulule järjest ning "Suudlus läbi jäätunud klaasi" oli üks nendest. "Seda hästi ei usu," ütles Rannap, kuid tõdes, et Arderil tuli sõnade kirjutamine kergelt.