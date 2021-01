Grammy nominendist muusikaprodutsent Sophie suri 34-aastaselt

Sophie'it esindav agentuur sõnas, et produtsent suri laupäeva varahommikul kell neli Ateenas, kus ta mõni aeg elanud oli. "Sophie oli uue muusika pioneer, üks mõjukamaid artiste viimasel kümnendil," ütlesid nad.

Agentuur jagas ka infot natuke selle kohta, mis temaga juhtus. "Oma spirituaalsuse tõttu ronis ta üles, et täiskuud vaadata, aga siis ta libastus ja kukkus. Südames jääb ta alati meiega," lisasid nad avaluses ning palusid perekonnale sel raskel ajal anda privaatsust.

Sophie oli ka transsooliste ikoon, avades enda isiksuse 2017. aasta muusikavideos "It's Okay To Cry".