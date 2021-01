Isa äri ülevõttev Kristo Seli: valetaksin, kui ütleksin, et rahakus pole eakaaslaste seas probleemiks olnud

ettevõtjatest isa ja poja paar Neinar ja Kristo Seli andsid Kroonika edukade-eris intervjuus, kus poeg rääkis raskustest, mida rahakas olemine on tekitanud.

"Kui ütleksin, et see ei ole teema olnud, siis ju valetaksin. Mingis vanuses on laps eriti tundlik ja mingis eas hakkab ta aru saama, et selle teemaga ei ole vaja ega ole ka võimalik võidelda. Ma ei mäleta, et oleksin millegagi koolis suurustanud, aga laused, mis koolis öeldi, on meeles siiani. Et mis teil viga, teie sööte ju restoranis," meenutas ta.

"On olnud hetki, kui keegi õpilane tuli kooli vanemate käest saadud viiesajakroonisega ja kooli üldkoosolekul vaadati stereotüüpselt Selide poole. Lastena olid meil rahaasjad paigas ja Neinarit ega Kerstit ei ole võimalik raha teemal ümber sõrme mässida," lisas Kristo.

Neinaril on pojale veel nii mõndagi õpetada. Üks viga, mida Neinar ei taha, et poeg kordaks, on poliitiline määratlemine. "Eks minu elu on olnud nagu Hunt Kriimsilmal. Ameteid ja tegevusi on olnud liiga palju ja suurem osa neist veel ühiskondlikud. Olen toonitanud, et terve kontsern on üles ehitatud usalduse peale ja minu elus on läinud nii, et mu vanaisa hauaplaat on ka läbi valgustatud. Kui Kristo kandideeris eelmistel kohalikel valimistel, soovitasin ma pigem ettevaatlikkust," ütles Neinar.

Kristo mõistab isa õpetussõnu. "Saan Neinari seiukohast aru. Ettevõtjana on elus lihtsam, kui sa end ära ei määratle. Ei poliitiliselt ega parteilise kuuluvusega. Elus on vabadusel suur väärtus, aga tegusa tartlasena soovin omavalitsuse tasandil elus kaasa lüüa. Kogukonna käekäik on mulle oluline ja oluline on ka Tartu käekäik. Mul ei ole ambitsiooni minna suurde poliitikasse, mind huvitab Tartu," rääkis Kristo.