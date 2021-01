VIDEO | Moedisainer Tiina Talumees: oli vaja plahvatust, mis paneks mõtlema, kas see, mida me teeme, on üldse kellelegi vajalik

Tiina Talumees on koduses disainis pigem rahulik ning mööblit väga tihti ei vaheta. "Arvan, et see on pigem tarbimise küsimus, et kogu aeg ei olegi ju uut vaja. Nagu kardinad, vahetad neid aasta jooksul paar korda ja ongi juba uus nägu," sõnas ta.

25 aastat on Tiin Talumees Eesti moemaailmas tipus olnud, kuigi end hoiab ta pigem just tahaplaanile. Ikka ja jälle leiab ta endas motivatsiooni ning tahtmist uusi kollektsioone looma hakata. "Sellele on klišeelik vastus - armastus selle vastu, mida teen. Ma ei kujuta ette, et ma üks päev ei disainiks rõivaid või ei katsuks kangaid oma käega. See on see, mida ma armastan," selgitas ta.

Talumees sai kunstipisiku oma vanematelt, kellega koos külastati ka mitmeid moeshowsid. Tema enda moeshowd on suurejoonelised ja tihti inspireeritud ka toimumiskohast. "Kollektsioonide loomine on täiesti vaba, mõnus, selline kibemagus nauding. Igal kollektsioonil on oma nägu, igal kollektsioonil on oma lugu. Nendest ma elan ja hingan," tunneb disainer oma loominguga tugevat sidet.

Ehkki Tiina Talumees valmistub kevadiseks moeshowks ka praegu, siis ei ole ülemaailmses koroonaepideemias ning ületarbivas ühiskonnas miski kindel. Disainer tunnistab ka ise, et tootmist tuleb vähendada.

"See teema oligi juba ammu õhus, oli vaja lihtsalt plahvatust, mis tõmbaks pildi silme eest ja paneks natukene mõtlema, kas see, mida me teeme, on üldse kellelegi vajalik," tunnistas Talumees.

"Riideid on maailmas juba nii-nii palju ja tundub, et rõhk läheb rohkem isikupärasemale disainile ja väikedisaineritele. Tuhandeid samasuguseid eksemplare ei ole tegelikult enam maailmale vaja. Pigem tõmmata koomale, teha vähem neid riideid ja teha hästi, et saaks palju aastaid kanda. See on suund, kuhu peaks liikuma," rõhutas disainer.