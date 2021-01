Sir Tom Jones pärast teist vaktsiinisüsti: tunnen end kuulikindlana

80-aastane laulja, kelle superhittide hulka kuuluvad "She's a Lady" ja "Sex Bomb", tunnistas, et sai esimese vaktsiinisüsti enne seda, kui esines Jools Hollandi iga-aastasel aastavahetusprogrammis. Nüüd sõnas laulja, et täielikult vaktsineeritud olemine tekitab hea tunde, kirjutas BBC.

"Ma olen mõlemad saanud ja tunnen end kuulikindlana," ütles laulja "The Graham Norton Show" jutusaates.

UKs kasutatavad vaktsiini nõuavad toimimiseks kahte süsti. Tulemused on näidanud, et Pfizer-BioNTech vaktsiin on 95 ning Oxford-AstraZeneca 90 protsenti efektiivne COVIDi vastu.