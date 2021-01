Katherine Heigl kriitikast, et temaga on raske koos töötada: jään enda arvamustele kindlaks

Heigl sattus kriitika alla, kui ta kirjeldas 2007. aasta filmi "Knocked Up", milles ta mängis peaosa, seksistlikuna. Ta sõnas Washington Postile, et selle järel heideti ta Hollywoodis kõrvale ning pähe tulid surma mõtted.

Aga ta on selle järel kasvanud ja aru saanud, et ambitsiooni ei pea häbenema ja jääb enda arvamustele kindlaks. "Ma ehk ütlesin välja mõned asjad, mis teile ei meeldinud, ning sellest sai "ah, ta on nii tänamatu". Sellest omakorda "temaga on raske koos töötada" ja "ta on ebaprofessionaalne". Aga kuidas sa defineerid sõna raske?" rääkis Heigl.

Ta ise ka vastab: "Keegi, kellel on sinu omast teistsugune arvamus? Ma olen nüüd 42-aastane ja see on tõesti tüütu."

Mida siis Katherine Heigl täpsemalt ütles? 2008. aasta intervjuus Vanity Fairile, mille esikaanel ta oli, sõnas ta: "Film kujutab naisi kui tuleharke, kui huumorivabu ning kedagi, kellel on pind taguotsas. Aga mehed on armastusväärsed, totakad ning lõbu armastavad kutid. Miks me kujutame naisi nii? 98 protsenti oli tegu suurepärase kogemusega, aga mul on raske seda filmi armastada."

Nii filmi teine peaosaline Seth Rogen kui režissöör Judd Apatow võtsid kriitikat südamesse. Kui nad külastasid aasta hiljem Howard Sterni raadiosaadet, siis andsid nad teada, mida asjast tegelikult arvavad.

Apatow lootis ühel hetkel saada Heiglilt telefonikõne, kus ta vabandab oma kommentaaride pärast, aga seda ei tulnud kunagi. Rogen avaldas siis, et nende film ei ole sugugi ainuke projekt, mida ta kritiseerinud on. "See on talle omane," ütles Rogen.

Kanada näitleja vihjas kommentaaridele, mida Katherine Heigl oli "Grey anatoomia" kohta teinud. Heigle kritiseeris produtsente, et talle ei antud töötamiseks piisavalt head materjali. 2010. aastal kirjutati ta saatest välja.

Heigli karjäär toppas selle tõttu natukene, kuid pärast #metoo liikumist, mil naised said rohkem vabadust ning neid toetati rohkem, on Heigl leidnud endas enesekindlust jääda oma arvamustele truuks.